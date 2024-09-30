Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 30 сентября

Вечером 30 сентября затруднения движения возможны в центре Москвы, на ТТК и МКАД. Загруженность дорог в это время составит 6–7 баллов.

Строительные работы продолжаются на 76-м километре внутренней стороны МКАД, 14-м километре внешней стороны, а также с 29-го по 32-й километр в оба направления. Быстро добраться до точки назначения водители могут по проспекту Багратиона, Московскому скоростному диаметру и Кутузовскому проспекту.

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