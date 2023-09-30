Магистраль от шоссе Энтузиастов до МКАД улучшила движение в 22 районах Москвы

Новая магистраль, которая пролегла от шоссе Энтузиастов до МКАД, улучшила движение в двух десятках московских районов. Она помогла разгрузить и соседние дороги: Нижегородскую и Люблинскую улицы, проспект Андропова и часть МКАД.

Магистраль соединила северный и южный МСД. Теперь водителям не обязательно заезжать на МКАД или на Третье Транспортное кольцо, что экономит время пути.

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