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30 сентября, 14:15

Транспорт

Магистраль от шоссе Энтузиастов до МКАД улучшила движение в 22 районах Москвы

Магистраль от шоссе Энтузиастов до МКАД улучшила движение в 22 районах Москвы

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Новая магистраль, которая пролегла от шоссе Энтузиастов до МКАД, улучшила движение в двух десятках московских районов. Она помогла разгрузить и соседние дороги: Нижегородскую и Люблинскую улицы, проспект Андропова и часть МКАД.

Магистраль соединила северный и южный МСД. Теперь водителям не обязательно заезжать на МКАД или на Третье Транспортное кольцо, что экономит время пути.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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