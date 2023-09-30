Электроавтомобили станут доступнее. Минпромторг издал постановление об увеличении с 1 октября скидки при покупке новых электрокаров с нынешних 25% до 35%. Кроме того, в ведомстве предложили ввести баллы локализации авто для льготного кредитования. От них будет зависить допуск произведенных в России автомобилей к участию в государственных программах. Сейчас в рамках программ автокредитования субсидируется базовая скидка при уплате первоначального взноса по автокредиту.

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