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30 сентября, 09:30

Транспорт

Электроавтомобили станут доступнее

Электроавтомобили станут доступнее

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Скидка на покупку электромобиля может вырасти до 35% с 1 октября

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Электроавтомобили станут доступнее. Минпромторг издал постановление об увеличении с 1 октября скидки при покупке новых электрокаров с нынешних 25% до 35%. Кроме того, в ведомстве предложили ввести баллы локализации авто для льготного кредитования. От них будет зависить допуск произведенных в России автомобилей к участию в государственных программах. Сейчас в рамках программ автокредитования субсидируется базовая скидка при уплате первоначального взноса по автокредиту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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