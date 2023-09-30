В Раменках из-за проведения полумарафона "Моя столица" перекроют несколько улиц

В Раменках сегодня и завтра из-за проведения полумарафона "Моя столица" перекроют несколько улиц. Сегодня с полудня и до восьми вечера нельзя будет проехать по Университетской площади, в районе пересечения с улицей Косыгина. В воскресенье с 7:00 до 17:00 движение будет закрыто на улице Косыгина, от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, и на Университетской площади от Университетского проспекта до Косыгина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.