Движение временно перекрыто по Большому Москворецкому мосту 30 сентября

Движение на центральных улицах столицы временно перекрыто 30 сентября. Нельзя проехать по Большому Москворецкому мосту, центральным набережным и некоторым улицам.

Куда лучше не ехать на машине? Когда ограничения снимут? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.