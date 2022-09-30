Шесть станций построят и реконструируют на МЦД до конца 2022 года – Бочкарев

Шесть станций построят и реконструируют на МЦД до конца 2022 года. Это станции Марьина Роща, Мещерская, Лесной городок, Очаково, Окружная и Переделкино. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Всего с начала 2022 года построено два новых остановочных пункта – Минская и Печатники. Также реконструированы станции Толстопальцево и Площадь трех вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.