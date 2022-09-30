Стоимость проезда на железнодорожном транспорте изменится в Подмосковье с 1 октября

Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и Подмосковье изменится с 1 октября. Это коснется и МЦД.

Перемены в основном коснутся Подмосковья, уточнили в Дептрансе. Перевозчики попросили власти индексировать тарифы.

С начала октября стоимость проезда на МЦД внутри Москвы по "Тройке" или банковской карте останется без изменений – 46 и 51 рубль соответственно. Стоимость абонементов тоже останется без изменений.

А зона "Пригород" в тарифе "Кошелек" будет стоить по "Тройке" и по банковской карте 60 и 65 рублей соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.