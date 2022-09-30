Более 40 бесшумных трамваев "Витязь" пополнили парк общественного транспорта Москвы

Парк общественного транспорта Москвы продолжили пополнять бесшумные трамваи "Витязь". Только за текущий год в городе появилось 43 таких состава.

На остановках под эти трамваи строят специальные платформы. Их высота соответствует уровню пола вагона. Чтобы войти и выйти, требуется всего один шаг. Такие приподнятые платформы облегчают жизнь мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями.

В самих трамваях сделали продуманный и привлекательный салон. Вагоны оборудованы системой климат-контроля и разъемами для зарядки мобильных устройств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.