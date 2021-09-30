Эксперт рассказал, на сколько подорожают авиабилеты из-за роста цен на керосин

Цена авиакеросина подскочила до трехлетнего максимума. Все это может отразиться на стоимости перелетов. На последних торгах за тонну топлива давали 52 тысячи рублей – впервые с ноября 2018 года.

В январе тонна авиакеросина стоила чуть меньше 37 тысяч, а в июне уже 48 тысяч. С чем связан этот рост и что будет дальше? Обсудим эту тему с вице-президентом "Независимого топливного союза" Дмитрием Гусевым.