Жителям столицы предложили отгадать станцию метро

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Некрасовской линии метро. Позднее она станет частью Большой кольцевой линии. Дизайн платформы решили связать с историей района – он старинный: гравюры, монохромные тематические рисунки.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.