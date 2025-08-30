Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 21:30

Транспорт

Поезда не будут ходить между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" до конца выходных

Поезда не будут ходить между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" до конца выходных

Дептранс напомнил о правилах безопасности на фоне жары в Москве

Рейд по проверке водителей СИМ и велосипедов пройдет в Москве 30 и 31 августа

"Новости дня": трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до МЦД-3

"Новости дня": 9 новых магистральных маршрутов запустили в Москве с 2025 года

Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом в РФ с 1 сентября

Школьники ознакомились с проектом высокоскоростной магистрали на форуме "Москва 2030"

Подвижной состав полностью обновят на Замоскворецкой линии в Москве к концу 2026 года

Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать систему автомобиля

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва напала на бортпроводниц

До конца выходных поезда не ходят между станциями "Тютчевская" и "Новаторская". Это связано с подключением к инфраструктуре метро нового отрезка Троицкой ветки. Пассажирам советуют строить маршруты заранее.

На востоке Москвы отреставрируют здание театра "Тиволи". Это объект культурного наследия. В ходе ремонта в нем обновят кирпичную кладку, перекрытия, лестницы, интерьеры. Ожидается, что работы завершат до конца 2026 года.

Более 20 новостроек на северо-западе Москвы передали под заселение по программе реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Дома расположены в 6 районах. В них более 6 тысяч квартир с улучшенной планировкой. С переездом и документами новоселам помогают центры информирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородобществостроительствоРоман Карловвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика