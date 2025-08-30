Поезда не будут ходить между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" до конца выходных

До конца выходных поезда не ходят между станциями "Тютчевская" и "Новаторская". Это связано с подключением к инфраструктуре метро нового отрезка Троицкой ветки. Пассажирам советуют строить маршруты заранее.

На востоке Москвы отреставрируют здание театра "Тиволи". Это объект культурного наследия. В ходе ремонта в нем обновят кирпичную кладку, перекрытия, лестницы, интерьеры. Ожидается, что работы завершат до конца 2026 года.

Более 20 новостроек на северо-западе Москвы передали под заселение по программе реновации, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Дома расположены в 6 районах. В них более 6 тысяч квартир с улучшенной планировкой. С переездом и документами новоселам помогают центры информирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.