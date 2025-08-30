В Москве открылся новый подземный переход от Ленинградского вокзала до "Комсомольской"

В Москве открылся новый подземный переход от Ленинградского вокзала до станции "Комсомольской". Он соединяет станцию метро с платформами дальнего следования. Само здание вокзала сейчас находится на реконструкции.

После окончания работ появятся новые входы и выходы в метро. Историческую часть вокзала сохранят и отрестарируют. Внутри он станет современным и удобным для пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.