Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 09:15

Транспорт

В Москве открылся новый подземный переход от Ленинградского вокзала до "Комсомольской"

В Москве открылся новый подземный переход от Ленинградского вокзала до "Комсомольской"

Движение поездов временно остановлено между станциями метро "Тютчевская" и "Новаторская"

Филевскую линию метро планируют продлить до "Сколково"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 августа

"Новости дня": Филевскую линию собираются продлить до "Сколково"

Спрос на такси поднимется на 11% в Москве 1 сентября

"Новости дня": ЦОДД опубликовал прогноз загруженности трасс в Москве 30 и 31 августа

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Филевскую линию столичного метро продлят до "Сколково"

Несколько пассажиров рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту

В Москве открылся новый подземный переход от Ленинградского вокзала до станции "Комсомольской". Он соединяет станцию метро с платформами дальнего следования. Само здание вокзала сейчас находится на реконструкции.

После окончания работ появятся новые входы и выходы в метро. Историческую часть вокзала сохранят и отрестарируют. Внутри он станет современным и удобным для пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика