Макет головного вагона поезда для ВСМ представили в Москве

Макет головного вагона поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург представили на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Он называется "Белый кречет".

Договор на поставку таких составов уже подписан. В создании новейшей техники участвуют больше 150 российских предприятий, среди которых научно-исследовательские институты, отраслевые научные центры, а также ведущие российские конструкторские бюро и заводы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.