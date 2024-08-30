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30 августа, 21:00

Транспорт

Макет головного вагона поезда для ВСМ представили в Москве

Макет головного вагона поезда для ВСМ представили в Москве

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Макет головного вагона поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург представили на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Он называется "Белый кречет".

Договор на поставку таких составов уже подписан. В создании новейшей техники участвуют больше 150 российских предприятий, среди которых научно-исследовательские институты, отраслевые научные центры, а также ведущие российские конструкторские бюро и заводы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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