Социологи ВШЭ: водители мужского пола попадают в аварии в три раза чаще женщин

Социологи Высшей школы экономики подсчитали, что водители мужского пола попадают в аварии в три раза чаще женщин. И позволяют себе садиться за руль нетрезвыми. К такому выводу социологи пришли после анализа уголовных дел по 264 статье УК РФ за последние 10 лет.

Социолог Михаилом Беловым рассказал, почему существует миф, что женщины хуже водят, чем мужчины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.