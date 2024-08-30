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30 августа, 07:15

Транспорт

Движение пригородных электричек на Рижском вокзале возобновится 1 сентября

Движение пригородных электричек на Рижском вокзале возобновится 1 сентября

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В воскресенье, 1 сентября, после реконструкции откроется здание Рижского вокзала. Там возобновится движение пригородных электричек.

Помимо ремонта здания, там переложили пути с учетом запуска МЦД-4 и построили две новые платформы длиной 270 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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