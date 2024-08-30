Движение пригородных электричек на Рижском вокзале возобновится 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, после реконструкции откроется здание Рижского вокзала. Там возобновится движение пригородных электричек.

Помимо ремонта здания, там переложили пути с учетом запуска МЦД-4 и построили две новые платформы длиной 270 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

