30 августа, 07:15Транспорт
Движение пригородных электричек на Рижском вокзале возобновится 1 сентября
В воскресенье, 1 сентября, после реконструкции откроется здание Рижского вокзала. Там возобновится движение пригородных электричек.
Помимо ремонта здания, там переложили пути с учетом запуска МЦД-4 и построили две новые платформы длиной 270 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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