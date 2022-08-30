Станция метро "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии вновь открыта для пассажиров

Станцию метро "Владыкино" закрыли 30 августа почти на час по требованию полиции. Однако теперь станция Серпуховско-Тимирязевской линии снова доступна пассажирам.

Что происходит там в данный момент? И какова причина закрытия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.