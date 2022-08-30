Пассажиры не смогли выйти на станции метро "Владыкино"

Пассажиры не смогли выйти на станции "Владыкино". Поезд проехал мимо остановки. Кадры прислали очевидцы.

На станцию серой линии метро невозможно попасть. Об этом сообщил Дептранс. Ее временно закрыли по требованию полиции. Никакой официальной информации, что конкретно там случилось, пока нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.