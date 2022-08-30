Дептранс сообщил, сколько времени будут экономить москвичи после запуска МСД

Запуск Московского скоростного диаметра поможет экономить время в пути. Например, жители Бескудниковского района смогут тратить на поездку по городу до 20 минут меньше. Об этом пишет Дептранс.

Благодаря МСД около 80 тысяч человек смогут быстрее добираться на восток и юго-восток столицы. На полчаса уменьшится время в пути до аэропорта Домодедово. Разгрузится и Дмитровское шоссе.

Для москвичей и жителей области скоростной диаметр будет бесплатным. По МСД можно будет проехать через весь город без светофоров за 40 минут. Трасса объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Ее длина – 68 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.