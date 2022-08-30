Бочкарев: началось строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Cтанцию "ЗИЛ" начали строить на будущей Троицкой линии метро. И параллельно началась проходка тоннеля в сторону "Крымской". Рабочие проложили путь длиной полтора километра. Он пройдет под рекой, железной дорогой и путями метро.

В итоге вся Троицкая линия протянется на 40 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.