Россиянам рассказали, сколько времени можно потерять в заторах из Сочи

Москвичи встали в многочасовые заторы на трассе М-4 "Дон". Путешественники торопятся вернуться, чтобы успеть собрать детей в школу. Такая картина была все выходные.

Заторы по всем направлениям: в Сочи – на выезде из центра города до самого Лазаревского, потом в Джубге и Горячем Ключе, там машины в заторе по обе стороны. Время суток роли не играет. Путь увеличивается минимум на 3–5 часов.

Местная ГИБДД пытается оптимизировать работу светофоров, эвакуировать неправильно припаркованные машины, даже запускает дроны над дорогой, чтобы дисциплинировать тех, кто ездит по обочине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.