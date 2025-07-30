В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 30 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе Чурской эстакады.

При этом общая интенсивность трафика оценивается в 2 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в центральной части столицы в пределах Садового кольца. Проблемы в движении в вечерний разъезд могут возникнуть на радиальных трассах по направлению в область.

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