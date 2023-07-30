Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Происшествия

Движение по Тестовской улице в столице перекрыли после попытки атаки БПЛА

Движение по Тестовской улице в столице перекрыли после попытки атаки БПЛА

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Парад транспорта и спецтехники пройдет около Южного речного вокзала 29 июля

Движение по Тестовской улице перекрыто. Трафик ограничили после попытки атаки украинских беспилотников.

В ночь на 30 июля Минобороны РФ пресекло теракт. Один БПЛА был сбит в районе Одинцова, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они упали в районе "Москва-Сити". После проведения эвакуации людям разрешили вернуться. Специалисты приступили к осмотру повреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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