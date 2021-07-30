Управляющий сервисом аренды самокатов в Москве рассказал об исправности транспорта

В Москве начали выяснять, насколько надежны электросамокаты у частных московских прокатчиков. Управляющий сервисом аренды самокатов Евгений Галов объяснил, что за каждым клиентом нужно смотреть, что он вернул транспорт, но не всегда получается.

"Кто-то упал кто-то еще что-то. Техник в течение дня пытается ремонтировать это все. В любом случае к утру это все определяется, и утром убирается неисправная техника. Выставляется в ремонт и в течение дня возвращается уже отремонтированная", – рассказал он.

Первые пункты, которые начали проверять, находятся в Парке Горького. Там все чаще самокатчики стали врезаться в пешеходов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.