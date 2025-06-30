Москвичам рассказали о ходе строительства трамвайных путей в районе Комсомольской площади

В Москве продолжают строительство трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды". Она пройдет по улицам Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова, и соединит восточные районы города с южными и центральными.

На участке от Комсомольской площади до Бульварного кольца пути будут проложены без контактной сети. Это означает, что трамваи будут использовать автономный ход с применением аккумуляторов.

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