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30 июня, 16:15

Транспорт

Москвичам рассказали о ходе строительства трамвайных путей в районе Комсомольской площади

Москвичам рассказали о ходе строительства трамвайных путей в районе Комсомольской площади

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В Москве продолжают строительство трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды". Она пройдет по улицам Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова, и соединит восточные районы города с южными и центральными.

На участке от Комсомольской площади до Бульварного кольца пути будут проложены без контактной сети. Это означает, что трамваи будут использовать автономный ход с применением аккумуляторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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