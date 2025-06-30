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30 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 июня

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Андреевского моста и на внутренней стороне в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Бутырской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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