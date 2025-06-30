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30 июня, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Московский беспилотный трамвай стал обладателем национальной премии

Посетители поделились впечатлениями о поездках на столичном монорельсе

"Деньги 24": пассажиропоток российских авиакомпаний превысил отметку в 111 млн человек

Жители и гости столицы могут прокатиться на Московском монорельсе до 28 июня

"Это Москва. Инфраструктура": передаем за проезд

Московский беспилотный трамвай получил национальную IT-премию

Спрос на поездки по столичному монорельсу вырос в последние дни

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 июня

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Ростокине и Алексеевском районе модернизируют транспортную инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. На севере города создадут дополнительную связку местной улично-дорожной сети с проспектом Мира. Будут организованы комфортные маршруты для пешеходов.

"Панно на станции метро "Академическая" будет посвящено науке. На лицевую сторону панелей нанесут различные художественные элементы и изображения выдающихся отечественных ученых. Общая площадь панно на путевых стенах превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Вместе с отделкой потолка и порталов платформы они составят единую композицию площадью свыше 5,7 тысячи квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Большом Тишинском переулке строят новый учебный корпус для "Романовской школы". Готовность объекта в настоящее время – около 90%. Завершить строительство планируют в 2025 году.

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