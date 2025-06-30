Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Ростокине и Алексеевском районе модернизируют транспортную инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. На севере города создадут дополнительную связку местной улично-дорожной сети с проспектом Мира. Будут организованы комфортные маршруты для пешеходов.

"Панно на станции метро "Академическая" будет посвящено науке. На лицевую сторону панелей нанесут различные художественные элементы и изображения выдающихся отечественных ученых. Общая площадь панно на путевых стенах превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Вместе с отделкой потолка и порталов платформы они составят единую композицию площадью свыше 5,7 тысячи квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Большом Тишинском переулке строят новый учебный корпус для "Романовской школы". Готовность объекта в настоящее время – около 90%. Завершить строительство планируют в 2025 году.