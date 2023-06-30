Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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30 июня, 23:45

Экономика

Новости часа: запрет на грузоперевозки по РФ из недружественных стран продлен

Новости часа: запрет на грузоперевозки по РФ из недружественных стран продлен

Новый крупный транспортно-пересадочный узел появится в Москве в районе станции Рижская

Рэпер Джиган выступил в московском метро

"Мой район. Навигатор": тематический поезд проехал по Арбатско-Покровской линии метро

Новости часа: ЦОДД изменит скорость движения автомобилей на 11 московских магистралях

Россия возобновит прямое авиасообщение с Кубой с 1 июля

Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

Москвичам рассказали об изменении работы наземного транспорта в столице

Новости часа: треть задержанных в ходе беспорядков во Франции оказалась молодежью

РФ возобновит регулярное прямое авиасообщение с Кубой с 1 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запрет на грузоперевозки по РФ фурами из недружественных стран продлен до 30 декабря, сообщается правительство РФ.

США ограничат финансовые организации в доступе к федеральным ипотечным банкам, передают СМИ.

Краснодар, Курск и Ярославль получат 100 миллионов рублей на станции для электромобилей, сообщается на портале правовых актов.

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