30 июня, 23:45Экономика
Новости часа: запрет на грузоперевозки по РФ из недружественных стран продлен
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запрет на грузоперевозки по РФ фурами из недружественных стран продлен до 30 декабря, сообщается правительство РФ.
США ограничат финансовые организации в доступе к федеральным ипотечным банкам, передают СМИ.
Краснодар, Курск и Ярославль получат 100 миллионов рублей на станции для электромобилей, сообщается на портале правовых актов.