Пассажиры-льготники смогут отслеживать историю своих поездок в "Метро Москвы"

Историю своих поездок в городском транспорте смогут отслеживать пассажиры-льготники. Это удобно, например, для родителей, которые могут привязать к личному кабинету не только свою карту москвича, но и проездной ребенка.

Сделать это можно в приложении "Метро Москвы". Также у школьников и студентов появилась возможность покупать льготные абонементы без обращения в кассу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.