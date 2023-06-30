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Транспорт

Пассажиры-льготники смогут отслеживать историю своих поездок в "Метро Москвы"

Пассажиры-льготники смогут отслеживать историю своих поездок в "Метро Москвы"

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Историю своих поездок в городском транспорте смогут отслеживать пассажиры-льготники. Это удобно, например, для родителей, которые могут привязать к личному кабинету не только свою карту москвича, но и проездной ребенка.

Сделать это можно в приложении "Метро Москвы". Также у школьников и студентов появилась возможность покупать льготные абонементы без обращения в кассу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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