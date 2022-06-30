Запуск поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь перенесли

Запуск поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь, запланированный на 1 июля, переносится – глава Крыма Сергей Аксенов.

Фигуристы Дэвис и Смолкин заявили, что остаются спортсменами сборной России.

Иран готов участвовать в работе коридора по транспортировке зерна в Черном море – МИД.

