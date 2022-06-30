До 8 тыс руб в год смогут экономить москвичи на безлимитных проездных

До восьми тысяч рублей в год смогут экономить москвичи на безлимитных проездных на 30, 90 и 365 дней. Теперь они будут действовать с первой поездки, а не с момента покупки.

Все это время деньги на карте сгорать не будут. Активировать проездной нужно в течение 10 дней. Иначе на 11-й день это произойдет автоматически.

Такой режим позволит покупать проездные заранее и решит проблему очередей у касс. Документ подписал Сергей Собянин. Новая система заработает 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.