Движение перекроют на участке Большого Гнездниковского переулка с 1 июля

В центре Москвы с вечера пятницы, 1 июля, перекроют движение на участке Большого Гнездниковского переулка. Проехать там нельзя будет почти три недели, до 20 июля.

В это время в рамках программы благоустройства там обновят канализацию, водосточную систему и освещение, а также заменят тротуары и асфальт. Проезд к жилым домам разрешат исключительно местным жителям либо спецтехнике.

Для автомобилистов установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда. Для пешеходов организуют безопасный проход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.