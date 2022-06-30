В Москве изменится режим работы безлимитных проездных с 1 сентября

С 1 сентября в столице изменится режим работы безлимитных проездных. Они начнут действовать не со дня продажи, а с даты первой поездки. Это коснется билетов на 30, 90 и 365 дней. Однако срок активации все же останется.

Активировать проездной нужно в течение 10 дней после приобретения. Если не уложиться в этот срок, то безлимитный билет будет автоматически активирован на 11-е сутки.

Какую сумму можно будет сэкономить благодаря такой опции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.