Новости последнего часа: все турникеты столичного метро будут принимать банковские карты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, до конца года все турникеты столичного метро будут принимать банковские карты. Об этом сообщил Дептранс.

Российские банки получили более 200 тысяч заявок на кредитные каникулы с марта по май. Об этом заявили в Центробанке.

В Москве простились с певцом Пьером Нарциссом. Похороны пройдут в Камеруне, рассказали родственники.