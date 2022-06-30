В Москве с 1 сентября продлят сроки действия безлимитных проездных. Билеты будут действовать не с момента продажи, а с первой поездки по ним.

Сколько времени дадут на активацию? Как такое решение поможет сократить очереди у касс? Какую сумму можно будет сэкономить за год благодаря такой отсрочке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.