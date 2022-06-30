Режим работы станции Железнодорожная будущего МЦД-4 изменится с 2 июля

С 2 июля на станции Железнодорожная будущего МЦД-4 закроют платформы № 1 и 2 из-за строительства транспортно-пересадочного узла.

На время реконструкции на Железнодорожной будут работать платформы № 3 и 4 для остановки экспрессов и транзитных электричек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

