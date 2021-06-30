Российские авиакомпании могут отменить около 50% рейсов в Краснодарский край

Российские авиакомпании могут отменить до половины рейсов в Краснодарский край из-за новых ограничений. С 1 июля заселяться в отели региона можно будет только по ПЦР-тестам или сертификатам о вакцинации от коронавируса.

Это требование коснется и экипажей самолетов. Однако у авиакомпаний четкая программа полетов, они физически не смогут обеспечивать всех тестами и сертификатами каждые три дня. Это значит, что в Сочи, Анапу и Геленджик кто-то может и не улететь.

Подробнее о том, к чему готовиться туристам, – в сюжете телеканала Москва 24.