ЦОДД рассказал о трафике на московских дорогах 30 мая

Главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс рассказал, что в данный момент интенсивное движение отмечается на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Красной Пресне, а также на МКАД в районе Варшавского шоссе. Вечером локальные затруднения прогнозируются на Ленинградском и Щелковском шоссе по направлению в область.

Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Для удобства пассажиров на некоторых станциях метро бесплатно раздают воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.