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30 мая, 15:15

Транспорт

ЦОДД рассказал о трафике на московских дорогах 30 мая

ЦОДД рассказал о трафике на московских дорогах 30 мая

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Главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс рассказал, что в данный момент интенсивное движение отмечается на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Красной Пресне, а также на МКАД в районе Варшавского шоссе. Вечером локальные затруднения прогнозируются на Ленинградском и Щелковском шоссе по направлению в область.

Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Для удобства пассажиров на некоторых станциях метро бесплатно раздают воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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