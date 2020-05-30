Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новейший поезд "Москва-2024" высоко оценили за рубежом. Дизайн-проект получил серебряную награду престижной премии A'Design Award 2024 в категории "Промышленный дизайн".

"Самое важное о виртуальной "Тройке": виртуальная "Тройка" разработана полностью на базе российских технологий. Цифровизация билетной системы позволяет городу экономить 2,5 миллиарда рублей в год за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов. Карту можно выпустить в смартфоне любого производителя. Сервис работает на базе QR-кодов", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На Трифоновской улице начали укладывать новые трамвайные пути. В 2024 году их восстановят, а в 2025 году планируется строительство нового участка до Рижского вокзала. Во время работ на трамвайной линии введены ограничения для автомобилей и городского транспорта.