Участок БКЛ закроют с 22 июня

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30 мая, 14:30

Транспорт

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Новости Московского транспорта

Дептранс Москвы рассказал о ситуации на дорогах 30 мая

Московские пользователи электросамокатов получили 50 тысяч штрафов

Трамваи начнут курсировать по Трифоновской улице в 2025 году

Новый переход к вокзалу Зеленоград-Крюково открылся в Москве

Дептранс сообщил о закрытии участка БКЛ

РЖД введет запрет на высадку животных без хозяев на пригородных электричках

Новости часа: Сергей Собянин назвал победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: в Москве выбрали лучших педагогов в рамках городского конкурса

"Мой район. Новости": новый городской вокзал появится на станции Беговая

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Новейший поезд "Москва-2024" высоко оценили за рубежом. Дизайн-проект получил серебряную награду престижной премии A'Design Award 2024 в категории "Промышленный дизайн".

"Самое важное о виртуальной "Тройке": виртуальная "Тройка" разработана полностью на базе российских технологий. Цифровизация билетной системы позволяет городу экономить 2,5 миллиарда рублей в год за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов. Карту можно выпустить в смартфоне любого производителя. Сервис работает на базе QR-кодов", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На Трифоновской улице начали укладывать новые трамвайные пути. В 2024 году их восстановят, а в 2025 году планируется строительство нового участка до Рижского вокзала. Во время работ на трамвайной линии введены ограничения для автомобилей и городского транспорта.

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