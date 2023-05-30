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Транспорт

МВД предложило вернуть ГИБДД полномочия по контролю за ремонтом дорог

МВД предложило вернуть ГИБДД полномочия по контролю за ремонтом дорог

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Инспекторам ГИБДД могут вернуть право контролировать качество дорог. В МВД предлагают расширить специальный режим надзора под названием "постоянный рейд".

Такие рейды позволят не только выявлять нарушения, но и штрафовать компании без согласования с прокуратурой. Против подобных изменений возражают в Росавтодоре, указывая, что в таком случае мнение ГИБДД будет безапелляционным.

Какие полномочия получит автоинспекция, если внесут поправки в закон? Поможет ли это снизить аварийность на дорогах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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