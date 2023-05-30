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Транспорт

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 30 мая по 4 июня

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 30 мая по 4 июня

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С 30 мая по 4 июня меняется расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Об этом сообщили в Дептрансе.

Так, увеличены интервалы между электричками, часть из них следует только до станций Сходня и Химки, а некоторые поезда вообще отменили. Как уточнили в ведомстве, изменения необходимы для проведения модернизации инфраструктуры на станции Крюково в Зеленограде. Ее готовят к запуску Третьего центрального диаметра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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