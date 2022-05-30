Ретропарад городского транспорта пройдет в Москве 4 июня

Ретропарад городского транспорта пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве в субботу, 4 июня. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Авторадио".

Заммэра добавил, что в этом году в параде впервые примут участие специальные ретроавтомобили гаража особого назначения ФСО Российской Федерации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.