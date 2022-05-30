Федеральные льготники смогут оформить бесплатные билеты в приложении ЦППК

Оформить льготный билет в пригородных поездах в Москве и Подмосковье можно онлайн в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Люди со льготам должны выбрать в приложении маршрут и ввести личные данные. Активировать такие билеты можно на турникетах и валидаторах. Также для предъявления контролеру потребуется взять с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу.

Кроме того, инвалиды I группы и дети-инвалиды могут оформить бесплатный билет и для сопровождающего – для поездки у него с собой должен быть паспорт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.