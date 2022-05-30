Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

30 мая, 20:30
Запуск аэроэкспрессов в терминалы Шереметьево В и С перенесли на день. Новый железнодорожный терминал планировалось открыть 31 мая.
Но в итоге воспользоваться им можно будет с 1 июня. Поэтому пассажиров, которые направляются в аэропорт, просят учитывать эту информацию при планировании поездки.
Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты. Об этом сообщил местный центр профилактики и контроля заболеваний. Всего в Нигерии заболел 21 человек, а в мире подтверждено более 250 случаев. В России случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность появления вируса в РФ низкая.
Россия может экспортировать удобрения и сельхозпродукцию в случае снятия антироссийских санкций. Это еще раз подтвердил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе Кремля. В разговоре была затронута и ситуация на Украине. Основной акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях. Путин отметил, что Россия готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов.Также лидеры договорились об укреплении обоюдовыгодных связей. В первую очередь в сферах торговли и туризма.
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