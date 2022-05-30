В продажу поступили билеты на дополнительные поезда в Крым – с 11 по 30 июня. Это более 18 тысяч мест. У перевозчиков нет сомнений, что выкупят практически все. Хотя аэропорты юга временно закрыты, отпуска никто не отменял.

О том, сколько сейчас стоит отпуск в Крыму и остались ли еще свободные номера в гостиницах, – в эфире телеканала Москва 24.