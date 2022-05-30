В РФ появились новые железнодорожные составы на курортных направлениях

Пока некоторые аэропорты юга России закрыты, на курортных направлениях появились новые железнодорожные составы. Так, с 1 июня запускают поезд Адлер – Симферополь. В Крым можно будет приехать на поезде из Минеральных вод. Южная пригородная пассажирская компания также запустила поезд Анапа – Керчь – Феодосия.

Железнодорожники увеличивают число мест в составах, а также их скорость. Например, поезд Москва – Симферополь ускорен на пять часов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.