Самолеты из Европы полетели в Москву в обход Белоруссии. Россия дает разрешения европейским перевозчикам летать по новым маршрутам. Рейсы уже согласованы. В Росавиции сообщают, что ранее полеты отменяли, потому что российские авиционные власти просто не успевали отвечать на все запросы европейских компаний. Перевозчики из Европы начали отказываться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии после принудительной посадки в Минске рейса ирландской авиакомпании Ryanair.

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