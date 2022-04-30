В Москве открылся мотосезон. В честь этого события столичные байкеры устроили парад.

Колонной они проехали по Садовому кольцу, а затем отправились на фестиваль на Ходынском поле. Всего было две тысячи "железных коней". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.