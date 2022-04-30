В субботу, 30 апреля, первый туристический чартерный рейс прибыл из Москвы в Махачкалу. Ростуризм будет расширять программу чартеров из столицы в города Кавказа. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, с 10 июня первые чартеры полетят из Москвы в Чечню. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

