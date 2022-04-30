Парад мотоциклистов проходит в Москве

В Москве в связи с официальным открытием мотосезона проходит парад мотоциклистов. Байкеры проехали от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту до парка "Ходынское поле".

Там уже начинается фестиваль с развлекательной программой и выступлением артистов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

