В Москве проходит парад мотоциклистов

В Москве в связи с официальным открытием мотосезона проходит парад мотоциклистов. Байкеры едут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту до парка "Ходынское поле".

Там состоится фестиваль с развлекательной программой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.